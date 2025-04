Inaugurata la 38ᵃ ed. della Mostra Agricola CampoVerde

Spettacoli, prodotti tipici, convegni, piante, fiori, zootecnia, hi – tech, fattoria didattica, concerti.

Si è aperta ufficialmente la 38ᵃ edizione della Mostra Agricola CampoVerde, con una cerimonia in forma ridotta, segnata da un momento di raccoglimento in memoria di Papa Francesco, omaggiato con un minuto di silenzio. A dare il via alla manifestazione, con il simbolico taglio del nastro, sono stati alcuni rappresentanti delle istituzioni: il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, il Commissario del Comune di Aprilia Paolo D’Attilio, il Consigliere Regionale Salvatore La Penna, l’On. Giovanna Miele, i rappresentanti dei comuni di Cisterna Lanuvio, Rocca Massima, Sermoneta e Velletri, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine: Carabinieri, Guardia di Finanza, la Polizia Locale di Aprilia e i rappresentanti della Questura di Latina. Ad accoglierli la presidente della fiera Cecilia Nicita, che ha rivolto un caloroso saluto di benvenuto «ringrazio veramente di cuore quanti hanno voluto fortemente questa edizione e ringraziamo anche il commissario D’Attilio che ci ha dato forza anche quando pensavamo di non poter riuscire – ha affermato la Presidente della Tre M srl Nicita – Mi auguro un’edizione di ripartenza e di riflessione, perché il nostro territorio merita eventi come questo che danno la possibilità di tramandare le nostre tradizioni». Alla benedizione di Don Franco Marando, è seguito il taglio del nastro e il corteo è sfilato, preceduto dalla parata silenziosa degli Sbandieratori delle contrade di Cori, degli Organetti e dei figuranti dell’Associazione “Lo Scrigno” in abiti tipici e storici, fra due file di cavalli perfettamente allineati dei Butteri delle Paludi Pontine e dei cowboy del Western Show. Il giro è proseguito per tutta l’area della fiera e si è concluso nel Padiglione Regione Lazio con la degustazione del gelato del maestro Valerio Esposito della gelateria Tonka di Aprilia, che ha preparato due gusti dedicati a questa edizione della fiera. La Mostra, punto di riferimento nazionale per il settore agricolo e zootecnico, si svolgerà fino a domenica 27 aprile, per poi riprendere da giovedì 1° a domenica 4 maggio, con apertura al pubblico dalle 9.00 alle 20.00 presso l’Area Fiere di Aprilia (uscita Campoverde Sud – SS148). Oltre 400 espositori presentano il meglio della produzione agricola, florovivaistica, zootecnica e agroalimentare, con un ampio spazio dedicato all’innovazione e alla sostenibilità. Particolare attenzione sarà rivolta alla zootecnia con due appuntamenti di rilievo: la II edizione della Mostra Bovina Nazionale Zootecnica Maremmana (fino al 27 aprile) e la Rassegna Regionale del Bovino Charolaise, Limousine e Bufalina (dal 1° al 4 maggio). Il programma è ricco e articolato: conferenze, degustazioni, laboratori del gusto, spettacoli, mostre, rievocazioni storiche e momenti formativi. Tra i focus tematici spiccano le giornate dedicate all’apicoltura (sabato 26 aprile), all’evoluzione del vitigno Cacchione (domenica 27), alla valorizzazione delle risorse zootecniche (giovedì 1° maggio) e ai cambiamenti climatici e colture autoctone (domenica 4 maggio). Fra i Laboratori del gusto da non perdere (domenica 27) “Il mare in cucina”, ovvero la valorizzazione delle specie povere del pescato locale con lo chef Fabio; l’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dello chef Fabio. E per gli irriducibili della pizza (domenica 4 maggio) tutti i segreti per una pizza home made; il laboratorio del gusto a cura del pizzaiolo Natalino Migliorelli con la collaborazione del Biodistretto Pontino. Da non perdere (domenica 4 maggio) l’evento riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti, il Concorso per aspiranti sommelier “Giuliano Garofano” con la presentazione della cantina Donato Giangirolami. Da non dimenticare le rievocazioni storiche dei Butteri delle Paludi Pontine, e dell’Associazione The Factory 1944. Nell’Area bimbi, il Circo Felliniano, la Ruota Panoramica, il Trenino itinerante con il quale si potrà fare il giro di tutta la fiera, e poi l’area sosta famiglie e food truck, giochi a premi, artisti di strada, sfilate di costumi d’epoca e balli country. La Mostra Agricola CampoVerde organizzata dalla Tre M srl, calendarizzata come Nazionale dalla Regione Lazio vede il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina, del Comune di Aprilia, della Camera di Commercio Latina-Frosinone, della Camera di Commercio Italo Orientale e dell’Associazione Regionale Giornalisti Agricoltura Alimentazione Ambiente Territorio Turismo rurale Foreste Pesca Energie rinnovabili del Lazio (Arga). Aperta fino a domenica 27 Aprile e da giovedì 1° a domenica 4 maggio dalle ore 9.00 alle ore 20.00 nell’Area Fiere di Aprilia, uscita Campoverde sud della SS148.

Tutto il programma su www.mostracampoverde.it