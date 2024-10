Inaugurata a Ripi il nuovo asilo nido “Nidolino”

Una struttura all’avanguardia, completa, sostenibile e immersa nel verde.

E’ l’asilo nido “Nidolino” di Ripi, situato in Via Cerasano, ristrutturato con i fondi del PNRR e riconsegnato alla comunità con un anno e mezzo di anticipo sulla tabella di marcia.

La scuola, che verrà gestita dalla cooperativa Genius (presidente Iole Di Domenicantonio), aderente al circuito AICS, ha aperto alle attività scolastiche ed educative con il taglio del nastro e l’open day al quale hanno preso parte le istituzioni e numerosi cittadini.

Ad aprire gli interventi è stato il Sindaco Piero Sementilli che ha espresso tutta la soddisfazione personale e dell’Amministrazione Comunale: “L’impegno messo in campo per aprire la struttura è stato imponente e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il nido rappresenta il primo passaggio per la crescita dei bambini, le scuole sono la priorità assoluta per questa amministrazione che ha sempre puntato ad investire in maniera forte sulla cultura. Andremo avanti con gli altri lavori, sono tanti i progetti in fase di conclusione, con il tempo riusciremo a realizzare tutto ciò che ci siamo prefissi”.

Un ruolo fondamentale per i finanziamenti europei del PNRR è stato ricoperto dall’europarlamentare Nicola Procaccini che per impegni istituzionali non ha potuto raggiungere Ripi. A fare le veci è stato Massimiliano Bruni: “Porto i saluti dell’onorevole Procaccini – ha detto Bruni – rivolti alla comunità ripana che si è riunita in questa splendida struttura. Con l’Amministrazione c’è stata da subito grande sintonia, è stato fatto un gioco di squadra perfetto e oggi Ripi è tra i primi comuni del Centro Italia ad inaugurare una scuola realizzata con le risorse europee”.

L’assessore ai lavori pubblici Brian Crecco è entrato nello specifico tecnico della struttura: “Una scuola rinnovata completamente, grazie ad un investimento di un milione di euro, un grande lavoro svolto per l’efficientamento energetico, e oggi l’edificio riesce ad auto sostenersi. E’ stato realizzato un nuovo impianto elettrico, nuove finestre, illuminazione all’avanguardia, e la ventilazione meccanica per il ricambio d’aria. A breve – ha poi annunciato – partiranno i lavori sul dissesto idrogeologico per investimenti che arrivano a 2 milioni di euro”.

L’assessore ai servizi sociali e vicesindaco Patrizia Cortina ha evidenziato l’importanza sociale del nuovo nido: “Un servizio indispensabile per la collettività, il nido rappresenta il futuro e forma l’uomo del domani, la risposta dei cittadini è stata ottima, abbiamo iscritti anche da fuori, invito i genitori ad iscrivere i propri figli, in bocca al lupo alla cooperativa che gestisce la struttura”.

L’assessore alla cultura Enrico De Angelis ha sottolineato: “Da oggi offriamo un servizio in più al territorio, un obiettivo centrato dall’amministrazione Sementilli. Ringrazio i tecnici comunali per l’ottimo lavoro svolto. Ci sono altro progetti da chiudere in questa legislatura”.

Significativo anche l’intervento del dirigente scolastico dell’I.C. di Ripi-Torrice Prof. Giovanni Guglielmi: “Ripi è un paese che mette al centro l’educazione e la formazione delle nuove generazioni, di questo abbiamo bisogno per il futuro, trovare un posto così accogliente mi dà grande gioia, sono a disposizione per collaborare”.

Sono già partiti i primi inserimenti. Il nido sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30. A prendersi cura dei bambini saranno educatrici già formate e con esperienza nel settore.

COMUNICATO STAMPA