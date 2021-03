Inaccettabile la sospensione dei vaccini fino a fine mese per i medici di famiglia.” Gianluca Quadrini, chiede spiegazioni agli organi Regionali del Lazio.

“I medici di famiglia possono garantire migliaia di somministrazioni di vaccini al giorno, oggi, in una situazione di estrema urgenza, cosa si fa? Si sospendono, fino a fine mese, le dosi necessarie per salvare la vita di soggetti fragili e vulnerabili. Inaccettabile.” Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, in una nota si mostra preoccupato per la situazione e chiede l’intervento delle forze Regionali affinchè si chiarisca e si trovi al più presto una soluzione a questo problema. “Una situazione anomala per questi operatori pronti a vaccinare soggetti che hanno urgentemente bisogno ma che purtroppo devono rimanere a braccia conserte. Chiediamo alla Regione perchè le dosi assicurate non sono arrivate. C’è il diritto a spiegazioni convincenti da parte di chi continuamente invita la comunità all’importanza di vaccinarsi. Siamo in una situazione emergenziale senza precedenti e ritengo che non ci si possa permettere di non dare chiarimenti esaustivi e di porre rimedio a questa necessità. Siamo stati bombardati per mesi su quanto sia importante vaccinarsi ma oggi facciamo i conti con un sistema che non garantisce questo diritto. Non è possibile che la Regione Lazio non riesca a dare la certezza sul quando e quante dosi di vaccino arriveranno. Ci sono persone fragili o affette da gravi patologie che non posso aspettare. A volte la loro speranza si misura in ore. Perciò, non è più tempo di dati approssimativi. I medici di famiglia chiedono di poter lavorare in maniera seria per continuare a tutelare la salute dei propri pazienti.”

comunicato stampa