In Via Napoli e Via San Giuliano i Gazebo del Movimento 5 Stelle Sora

Gli attivisti e i candidati del Movimento 5 Stelle Sora saranno presenti Sabato 24 luglio in Via Napoli, nei pressi del Parco Mons. M. Morganti, e Domenica 25 Luglio in Via S. Giuliano, a ridosso dell’asilo comunale, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 con l’iniziativa “Tra la gente, con la gente”.Il tema centrale è portare il nostro programma elettorale a conoscenza di quanti vorranno intervenire.Gli attivisti del M5S saranno a disposizione di coloro che vorranno sottoporre domande e ricevere informazioni sulle attività e iniziative avviate, nonché discutere ed arricchire ulteriormente il programma elettorale per le prossime amministrative.Per segnalazioni su disservizi e per proporre le vostre idee, Vi invitiamo a venirci a trovare nei gazebo o ad inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica mu5s.sora@gmail.com.In caso di maltempo l’evento sarà rinviato e si svolgerà in altra data.

comunicato stampa