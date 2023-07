In vacanza in Trentino, precipita in un dirupo: muore 50enne

Stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in montagna in Trentino Aldo Adige, quando Cristian Marchionni, 50 anni parrucchiere avezzanese stava percorrendo un sentiero di montagna quando per cause da verificare è precipitato in un dirupo, inutili i soccorsi, purtroppo per la gravi ferite riportate è deceduto. Cristian Marchionni gestiva un negozio di parrucchiere insieme al fratello ad Avezzano. Molto conosciuto in città e stimato.

Foto archivio

