In tantissimi ad Aquino per sostenere Mario Abbruzzese

Evento al Caffè Retrò ad Aquino organizzato dal consigliere comunale Andrea Capraro con la partecipazione di Franco Mastronicola e l’Assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, per riscoprire l’entità culturale e le radici della nostra cristianità. L’Europa dei territori vuole rappresentare questi valori. Prosegue senza sosta il tour di Mario Abbruzzese, candidato della Lega alle prossime elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. Si è parlato anche molto di agricoltura in questo incontro dove il già presidente del consiglio regionale ha posto l’accento sulla tutela del Made in Italy.

“Siamo consapevoli della importanza strategica di promuovere una maggiore sostenibilità ambientale dell’agricoltura. – ha detto Mario Abbruzzese – Ma al contempo, è necessario adottare una nuova prospettiva e ridefinire la visione in linea con le esigenze di un comparto fondamentale della nostra economia.

In poche parole tutto deve essere esaminato per valutarne in modo accurato l’impatto sull’efficienza delle imprese, su chi produce e genera ricchezza. È fondamentale, come sostengono anche le associazioni di categoria, che ad ogni divieto corrisponda la disponibilità di un’alternativa valida sotto il profilo tecnico ed economico, in particolare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico sulle produzioni agricole”.

COMUNICATO STAMPA