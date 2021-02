In ritardo con l’affitto, ragazza di 21 anni pestata a manganellate dal proprietario di casa

Era in ritardo con il pagamento dell’affitto e per questo motivo il proprietario di casa ha pensato bene di sequestrarla e picchiarla, a calci e pugni ma anche con un manganello. È l’agghiacciante vicenda avvenuta lo scorso week-end in una palazzina della provincia di Latina.La vittima è una ragazza di 21 anni, che non aveva pagato alcune rate dell’affitto al proprietario di casa. L’uomo, un 66enne, con la complicità della moglie, una 61enne, ha sequestrato la giovane entrando nell’appartamento mentre stava dormendo, e cogliendola completamente di sorpresa. La proprietaria di casa aveva preso il cellulare della ragazza, mentre il marito l’ha presa per i capelli e trascinata fuori dall’appartamento. Qui è iniziato il pestaggio, con calci e pugni ma anche con un manganello.Le urla della giovane hanno allertato gli altri condomini, che hanno subito chiamato la polizia. Gli agenti, una volta arrivati nella palazzina, hanno trovato la coppia chiusa a chiave nel loro appartamento, con il 66enne che ha anche tentato di resistere all’arresto. Il manganello è stato sequestrato e i due proprietari di casi sono stati condotti nel commissariato di Latina: ora si trovano in carcere e sono accusati di rapina, violazione di domicilio, minacce e lesioni personali.

fonte leggo.it – foto web