In provincia di Frosinone numerosi interventi in corso dei vigili del fuoco

Giornata intensa per i Vigili del Fuoco della provincia di Frosinone, impegnati in queste ore su diversi fronti a causa di situazioni di emergenza che stanno interessando vari comuni del territorio.

Attualmente la 1A di Frosinone è impegnata a Ceccano per un intervento di soccorso a persona. Contestualmente, la 4A di Sora è operativa su un evento particolarmente delicato: un albero caduto su un’abitazione ad Arpino, che ha anche tranciato alcuni cavi elettrici, rendendo necessaria la messa in sicurezza dell’area in collaborazione con gli enti competenti.

Segnalata inoltre una frana nel comune di Veroli, sulla quale sono in corso verifiche e interventi per la sicurezza della viabilità e delle abitazioni limitrofe.

La 2A di Frosinone è invece stata attivata a seguito di una segnalazione di emergenza proveniente da dispositivo iPhone, molto probabilmente riconducibile a una situazione di allagamento: sono in corso accertamenti per individuare con precisione il punto dell’emergenza e prestare assistenza.

Si registrano inoltre altri cinque interventi in coda, ai quali le squadre dei Vigili del Fuoco risponderanno progressivamente in base alle priorità di urgenza e rischio per la popolazione.

Le operazioni sono tuttora in corso.

Seguono aggiornamenti.

