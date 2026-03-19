In provincia di Frosinone disponibile in cinque uffici postali il cofanetto filatelico dedicato a Pino Daniele

Contiene un vinile numerato con due versioni del brano “Napule è Millenaria” e due cartelle filateliche dedicate all’artista e a Napoli.

Poste Italiane rende omaggio a Pino Daniele con un cofanetto di grande pregio filatelico, per ricordare l’anniversario della nascita del cantautore napoletano che avvenne il 19 marzo 1955.

Il cofanetto, oltre che online sul sito poste.it, in provincia di Frosinone è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Frosinone Centro (piazza della Libertà, 9), Alatri, Anagni, Cassino (piazza Alcide De Gasperi) e Ferentino.

Prezioso e a tiratura limitata, questo cofanetto è pensato per i filatelici, per gli amanti della musica e per tutti coloro che portano nel cuore l’artista napoletano. Un gesto di gratitudine e di amore e un invito a custodire per sempre la voce e il battito di un cantautore che ha saputo raccontare, come pochi, il respiro profondo di una città millenaria.

Il cofanetto contiene una cartella filatelica dove si possono ammirare una serie di ritratti fotografici dell’artista, il francobollo dedicato (emesso il 2 ottobre 2019) e due cartoline affrancate e annullate, una speciale edizione del vinile trentatré giri della versione “Napule è Millenaria” e una cartella filatelica che racchiude al suo interno una quartina del francobollo dedicato alla città di Napoli, nel 2500° anniversario della fondazione (emesso il 5 dicembre 2025).

Il prodotto filatelico dedicato a Pino Daniele fa parte della serie che omaggia la musica italiana e che ha visto come protagonisti altri artisti di successo come Vasco Rossi e Rino Gaetano.