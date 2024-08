In provincia di Frosinone cresce la rete “Punto Poste” per ritirare o spedire pacchi in comodità anche in estate

Poste Italiane con la rete “Punto Poste” facilita l’esperienza di acquisto online dei cittadini.

Attraverso la rete “PuntoPoste”, infatti, è possibile ricevere gli acquisti online o effettuare spedizioni di resi o pacchi in luoghi alternativi all’ufficio postale e al proprio domicilio anche in estate quando si è in vacanza.

Nella sola provincia di Frosinone, con le ultime abilitazioni, la rete conta ad oggi 185 punti, che si affiancano ai 130 uffici postali operativi sul territorio.

La rete “Punto Poste”, che si caratterizza per la flessibilità degli orari e la disponibilità dei servizi anche nei weekend, è composto da tabaccherie, Kipoint, ma anche bar, edicole, cartolerie, supermercati Carrefour e distributori di carburante IP.

A disposizione dei cittadini anche i due Locker di Frosinone (via Marittima, 125) e Cassino (via Gioacchino Rossini, 20). Dotati di schermo ad alta risoluzione e operativi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, i Locker sono degli “armadietti” automatici che funzionano in modalità self-service, dove è possibile ritirare le spedizioni in modo semplice e veloce. Con i Locker, inoltre, i cittadini del Frusinate hanno anche la possibilità di spedire i pacchi prepagati e preaffrancati, ritirare la corrispondenza a firma, anche dotata di avviso di ricevimento, apponendo la firma digitale tramite l’APP “Ufficio Postale”.

Sul sito www.poste.it inserendo la località di interesse nella barra di ricerca in home page, è possibile ricercare il “Punto Poste” più vicino e più comodo e trovare tutte le informazioni utili sulle modalità di spedizione, di ritiro o di reso.

Attraverso la rete “PuntoPoste”, utilizzata dai marchi più importanti dell’e-commerce, Poste Italiane conferma l’obiettivo di rafforzare la capillarità della sua rete a sostegno del territorio per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese, nel segno della vicinanza ai cittadini.

COMUNICATO STAMPA