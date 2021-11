In provincia di Frosinone arrivano 23 nuovi Carabinieri

Nella mattinata odierna 23 Carabinieri provenienti dal 140° corso di formazione sono stati ricevuti, presso il Comando Provinciale, dal Comandante Colonnello Alfonso Pannone. Dopo il saluto tutti i militari neo giunti sono stati dislocati presso le Stazioni Carabinieri della provincia, al fine di ripianarne le vacanze organiche, per l’impiego nel servizio d’istituto in compiti esclusivamente di natura operativa. Nel corso dell’incontro il Comandante Provinciale, dopo aver augurato ai militari buon lavoro, ha sottolineato che, nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali dovranno garantire alla popolazione, in ogni situazione di bisogno, la loro vicinanza e supporto, valori questi che, rispecchiando la vera essenza dell’Arma, ne sono diventati delle vere e proprie caratteristiche distintive.

COMUNICATO STAMPA

