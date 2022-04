“In prospettiva”: in mostra i lavori degli studenti del Liceo Artistico di Sora

Appuntamento dal 29 aprile al 3 maggio nella Galleria E.Pisani ad Isola del Liri

Mostra di pittura “In prospettiva”: domani (venerdì 29 aprile) alle ore 18.30 apertura inaugurale negli spazi della Galleria Pisani ad Isola del Liri. L’esposizione degli alunni del Liceo Artistico A. Valente di Sora, in forma itinerante, sbarca nella città della cascata dopo il grande successo ottenuto a Sora nel corso delle manifestazioni pasquali.

Si tratta di una collettiva che gli studenti del quarto e quinto anno, della sezione Arti Figurative dell’artistico “IIS. Simoncelli” di Sora, hanno realizzato per un interessante ed approfondito studio della prospettiva intesa come rappresentazione grafica.

Un evento assolutamente da non perdere nel panorama degli eventi turistici che sono in programma per il primo maggio ad Isola del Liri e che permette di ammirare la bellezza naturalistica della cascata ma, soprattutto, di ammirare i quadri e le ambientazioni della mostra pittorica.

Sarà possibile ammirare le opere in mostra dal pomeriggio di venerdì 29 aprile fino a martedì 3 maggio.

COMUNICATO STAMPA