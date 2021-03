In pochi giorni nascono 4 coppie di gemelli: “Evento insolito”

Da qualche giorno, nell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, ci sono 4 coppie di gemelli tutti nati prematuri, che stanno facendo del proprio meglio per rimettersi in forze, assistiti dalle cure dei medici e delle infermiere, e coccolati dall’amore di mamma, che rappresenta la parte fondamentale della terapia . Le quattro coppie di gemelli, tre maschio-femmina e una di due maschietti, sono venute al mondo in un tempo relativamente breve di due settimane. Si tratta di un avvenimento piuttosto insolito che ha sorpreso anche le ostetriche e i medici del Punto Nascita dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia.