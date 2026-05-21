In piazza per la prevenzione con il Rotaract Club Cassino: visite gratuite, sportelli informativi e campagna ASL Frosinone “Non lasciare che il tempo gonfi il problema”

Sono 25 i professionisti della salute dell’Azienda fra Ginecologi, Ostetriche e personale sanitario impegnati in una giornata dedicata alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla promozione della salute

Sabato 23 maggio, a Cassino in Piazza Diamare, la ASL Frosinone partecipa con il proprio patrocinio all’iniziativa organizzata dal Rotaract Club Cassino dal titolo In piazza per la prevenzione. Screening ginecologici e senologici gratuiti.

Nel corso della giornata saranno offerte visite senologiche ad accesso libero e saranno attivi sportelli di informazione per la promozione dei programmi di screening della mammella, della cervice uterina e del colon retto. In questo contesto l’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone ha promosso la campagna di comunicazione, in collaborazione con il Rotaract Club Cassino, Non lasciare che il tempo gonfi il problema.