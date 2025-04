In pagamento i rimborsi ai comuni dei mutui 2009-2013, illustrate ai sindaci le modalità di fatturazione

Il dirigente responsabile dell’Egato 5 “Lazio Meridionale” di Frosinone, l’ingegner Luigi Urbani, ha diffuso una nota rivolta ai sindaci dei comuni interessati dal rimborso delle rate mutui dal primo semestre 2009 al primo semestre 2013, illustrando le modalità di fatturazione a carico dei Comuni.

Il rimborso, tanto atteso, è possibile grazie ad attività ricognitive svolte dall’Egato5 ed alla specifica Deliberazione della Conferenza dei Sindaci assunta al riguardo.

“Pertanto l’Egato5 – afferma il dirigente responsabile Urbani -, in questi giorni è impegnato nei confronti dei Comuni interessati alle comunicazioni finalizzate all’acquisizione delle fatture per la successiva liquidazione. L’Egato5 tiene a precisare che, nel passato, si sono registrate carenze, tra l’altro anche nell’acquisizione delle suddette fatture da parte dei Comuni, ragion per cui gli importi non sono stati, ad oggi, liquidati”.

Sempre l’Egato5 comunica ai sindaci di essere a disposizione dei Comuni, con i propri uffici, in particolar modo con il servizio finanziario (riferimento rag. Gianluigi Mignogna), per l’assistenza dovuta e precisa anche le modalità di fatturazione, il tutto attraverso la comunicazione rimessa ai Comuni.

La comunicazione che i Sindaci riceveranno in questi giorni pertanto reca l’importo spettante al loro Ente affinché sia possibile rimettere la fatturazione correttamente, evitando il rigetto con perdite inutili di tempo. Si rammenta che la fattura dovrà evidenziare tra l’altro il corretto numero di partita IVA del Comune e l’IBAN del conto di T.U. presso la Banca d’Italia ai sensi delle nuove disposizioni SIOPE+ emanate dall’AGID a decorrere dal 01/01/2025 – Lotto 8 – versione 1.7.1. Si riporta anche di seguito una sintesi dei dati obbligatori: DESTINATARIO: Ente di Governo dell’A.T.O. n. 5 – Lazio Meridionale – Frosinone, Piazza Antonio Gramsci n. 13, 03100 Frosinone, C.F./P.IVA 02339810604; CODICE UNIVOCO UFFICIO: KM1Q0C; OGGETTO: Canone di concessione per il rimborso rate dei mutui annualità primo semestre 2009 – primo semestre 2013 – impegno contabile n. 2017.234.1 (inserire l’impegno contabile); REGIME I.V.A.: scissione dei pagamenti (S) – art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.; MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico su IBAN … (indicare correttamente l’IBAN del conto di T.U.).

Infine, l’Egato5 raccomanda di far pervenire la fattura preferibilmente entro il 28/04/2025, affinché questo Ente possa provvedere alla relativa liquidazione e pagamento entro il 30/04/2025 atteso anche la vetustà dei crediti in questione.

ELENCO DEI COMUNI:

Acuto, Alvito, Anagni, Arce, Arnara, Ausonia, Belmonte Castello, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino, Castro Dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Colle S. Magno, Ferentino, Fontechiari, Frosinone, Guarcino, Isola Del Liri, Monte S. Giovanni Campano, Morolo, Pastena, Patrica, Picinisco, Pico, Piedimonte S. Germano, Piglio, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Ripi, Rocca D’arce, Roccasecca, S. Ambrogio Sul Garigliano, S. Donato Val Comino, S. Elia Fiumerapido, S. Giorgio A Liri, S. Vittore Del Lazio, Serrone, Sgurgola, Sora, Terelle, Torre Cajetani, Torrice, Trivigliano, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Villa Latina, Villa S. Lucia, Viticuso, Campodimele (Lt).

foto ing. Luigi Urbani