In merito all’articolo,”Codici: crociera di Natale con la gastroenterite, i passeggeri di Costa Toscana protestano e chiedono indennizzi”.La posizione ufficiale dell’azienda

La salute dei nostri ospiti e dell’equipaggio è la massima priorità per Costa Crociere. A bordo di Costa Toscana, così come su tutte le altre navi della flotta, adottiamo misure avanzate per garantire i più alti standard di igiene e sicurezza sanitaria. I controlli sono costanti, e le procedure di sicurezza sanitaria e alimentare sono rigorose e ampiamente applicate, in conformità con le normative vigenti a terra e nel rispetto delle disposizioni delle autorità competenti.Nella seconda metà di dicembre 2024, alcuni ospiti a bordo di Costa Toscana hanno segnalato sintomi di lieve malattia gastrointestinale all’ospedale di bordo. In base al protocollo, abbiamo prontamente intensificato ulteriormente le misure igieniche a titolo precauzionale” – ha dichiarato un portavoce di Costa Crociere.

Gloria Loggieri di APCO