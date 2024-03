In manette 63enne condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni

I Carabinieri della Stazione di Monte San Giovanni Campano (Fr) hanno proceduto all’arresto di un 63enne di origine del Marocco, noto alle FF.PP., in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone.I Militari, dopo aver rintracciato la persona, hanno provveduto alla notifica del provvedimento che dispone l’espiazione della pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione in regime di detenzione domiciliare, a seguito di condanna per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni, delitti commessi nell’anno 2020 , e periodo antecedente, in danno della moglie.Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la sua abitazione ove rimarrà agli arresti domiciliari, senza potersi allontanare se non dietro l’autorizzazione dall’Autorità Giudiziaria

Correlati