In dirittura d’arrivo i lavori di bitumazione nel tratto stradale Pantano – Ponte Olmo

Sono in fase di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria nel tratto stradale Pantano-Ponte Olmo. La ditta incaricata ha eseguito con successo gli interventi di scarificatura e la posa dello strato intermedio, oggi si sta provvedendo alla posa del tappetino finale di asfalto, garantendo così un miglioramento sostanziale delle condizioni di percorrenza su questo tratto periferico di diverse centinaia di metri.Il sindaco, Luca Di Stefano, ha commentato: “Questo intervento, fondamentale per migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei nostri cittadini, rappresenta un impegno tangibile da parte della nostra Amministrazione per la manutenzione e la riqualificazione delle infrastrutture. La zona interessata non vedeva interventi significativi da circa 20 anni, da quando cioè era stata realizzata la pubblica illuminazione sul tratto più interno. Il manto stradale era completamente dissestato ed era impossibile transitarvi con due autovetture. Oggi ciò è possibile perché c’è stato un lavoro di intubamento del canale di scolo più importante con l’installazione di nuove griglie. Con questo intervento diamo maggiore sicurezza ai cittadini che risiedono lungo questa importante arteria della città”.L’Assessore Francesco De Gasperis, ha aggiunto: “La conclusione positiva di questi lavori è il risultato di un coordinamento efficace e di un impegno costante nel garantire una viabilità sicura ed efficiente. Continueremo a lavorare per migliorare i servizi pubblici della nostra città, ascoltando le esigenze dei cittadini e intervenendo con interventi mirati”.