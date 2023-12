In diretta dal mondo per gli Auguri con le Associazioni della Pro loco di Ceccano

Si sono collegati dall’Angola, dall’Olanda ,da New York ,da Roma dal Mexico i Ceccanesi nel mondo per uno scambio di auguri con la Rete di Associazioni coordinata dalla Pro-loco.

Ognuno di loro ha raccontato la sua esperienza ,la sua vita nei ribadendo che la comunità ceccanese è presente con loro nei luoghi dove oggi vivono .

Felici per aver ricevuto questo invito, hanno ribadito la necessità di avere più momenti di condivisione con la loro Ceccano per potersi scambiare idee, progetti, ed aiutarsi anche nei momenti di difficoltà.

Con la speranza che il nuovo anno possa portare a tutti pace ,salute e serenità ,le Associazioni si sono ripromesse di rinnovare questi momenti anche durante l’anno come avviene già in molti paesi della Ciociaria in modo da non fare perdere sentire sempre di più l’appartenenza alla comunità ceccanese.

COMUNICATO STAMPA