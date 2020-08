In campeggio a lago di Canterno con marijuana e cocaina: due giovani nei guai

I Carabinieri della Stazione di Alatri, nella giornata di ieri, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al controllo del territorio e al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti, posti in essere in occasione della festività del Ferragosto, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone per violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/90 un 23enne di Frosinone, già censito per reati inerenti gli stupefacenti ed una 30enne di Veroli incensurata.I due giovani, che per il ferragosto campeggiavano all’interno di una tenda ai bordi del lago di Canterno nel territorio del Comune di Fumone, venivano sottoposti ad una perquisizione ed all’interno di un borsone presente nella loro tenda, venivano rinvenivano grammi 5,27 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e grammi 1,83 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sottoposti a sequestro.

