In arrivo la seconda edizione di CANTACIELO il Festival della Canzone dell’Anima

Torna a grande richiesta il festival musicale totalmente dedicato all’espressione spirituale interiore, che premierà la più bella “canzone dell’anima”. Si tratta di CANTACIELO, che ha riscosso per la sua prima edizione, andata in onda su Rai Due lo scorso settembre, numerosi consensi entusiastici. Un’iniziativa ideata e prodotta da Mompracem col proposito di comunicare, attraverso la forma della canzone, una dimensione dell’animo umano – etica, sociale e spirituale – pregna di un profondo coinvolgimento emotivo.

Dai brani arrivati in finale è stata recentemente tratta una compilation, distribuita da Believe, rintracciabile in tutti i principali circuiti digitali di musica.

L’album raccoglie le seguenti canzoni: Alice dei Babols (Autori: Gabriele Ferrarese/Luca Romano/Dorotea Fossile); Tutto può cambiare di Angelo Antonio Ferrara (Autore: Dorotea Fossile); Sulla strada per il cielo di Emilio Corbo e Patrizio De Simio (Autore: Emilio Corbo); Baila nell’anima di Mirael (Autore: Mirael); Risvegli di Fabio Piacentini e Ilaria Cristofari (Autore: Gabriele Ferrarese); Qui (lettera all’uomo) di Etimo (Autori: Etimo e Filippo Moreschini); In un giorno di vento di Fabio Fois (Autori: Fabio Fois/Marco Profeta), oltre al brano vincitore del festival, PER TE FIGLIO, scritto da Marcello Marrocchi e interpretato dalla quindicenne umbro-statunitense Jessie Grace Smith. Presente nella compilation anche la sigla Canta al cielo (Pintus – Musumarra), sia in versione strumentale, sia in quella cantata dai Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci), divenuta – per testi e arrangiamenti – una sorta di colonna sonora del festival.

Sono aperte ora le iscrizioni per partecipare alla prossima edizione: si avrà tempo fino al 30 giugno 2023. Il regolamento e il modulo di partecipazione sono scaricabili sul nuovissimo sito https://cantacielo.com/

COMUNICATO STAMPA