In arrivo i giorni “della merla”: freddo polare e precipitazioni intense in tutta Italia

Ancora freddo e maltempo nei prossimi giorni, per una conclusione di gennaio degna della tradizione della merla.

Anche quest’anno, come ogni gennaio, si avvicinano i giorni detti “della merla”: si tratta proverbialmente dei giorni più freddi dell’anno, dai quali dipenderà la mitezza della nostra prossima primavera (infatti, secondo un proverbio, “Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà mite; se invece sono caldi, la primavera arriverà in ritardo”).

Non deve sorprendere, quindi, se i giorni che ci aspettano saranno particolarmente rigidi: una nuova corrente fredda proveniente dal Nord Europa scenderà sul nostro stivale, portando temperature basse e inferiori alla norma. Ma non sarà l’unica fonte di preoccupazione in campo meteorologico: si attende anche la formazione di un ciclone di maltempo nelle regioni meridionali del Paese, che darà vita ad un tempo instabile con temporali e nevicate anche a bassa quota.

Mancano ancora alcuni giorni alla fine del mese, quindi i meteorologi non si sbilanciano più di tanto, ma quello che possiamo dire è che l’ondata di freddo polare proveniente dalla Russia colpirà il continente (e anche l’Italia) a più riprese nella seconda parte della settimana. Il ciclone che si svilupperà invece fra i mari Ligure e Tirreno, alimentato da correnti molto instabili, provocherà precipitazioni intense a carattere piovoso e nevoso.

fonte Greenme