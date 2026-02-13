IN 5 UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE LE CARTOLINE PER GLI INNAMORATI

Con la cartolina puzzle “L’amore è una combinazione segreta”, si scrive il messaggio, si scompone il puzzle e si spediscono le singole tessere in una busta già affrancata.

Fino al 14 febbraio disponibile anche un annullo filatelico dedicato alla ricorrenza.

Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino due colorate cartoline filateliche.

Una cartolina è in formato standard mentre l’altra cartolina, dal titolo “L’amore è una combinazione segreta”, è stata realizzata come un vero e proprio puzzle che consente di scrivere un testo, dividere la cartolina in singole tessere e spedire il tutto in una busta già affrancata. La destinataria o il destinatario dovrà ricomporre il puzzle e scoprire così il messaggio d’amore.

In provincia di Frosinone le due cartoline, quella semplice e quella “puzzle”, sono disponibili negli uffici postali con sportello filatelico di Frosinone Centro (piazza della Libertà, 9), Alatri, Anagni, Cassino (piazza Alcide De Gasperi) e Ferentino, dove fino a sabato 14 febbraio, sarà possibile utilizzare per la timbratura l’annullo speciale dedicato alla ricorrenza.

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano.

Per ulteriori informazioni su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.