IMU terreni agricoli: secondo incontro tra Amministrazione comunale e Comitato spontaneo

Cisterna di Latina – Come prefissato, si è svolto ieri il secondo incontro tra l’Amministrazione comunale e il Comitato spontaneo per discutere della rimodulazione dell’aliquota IMU sui terreni agricoli.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, l’assessora ai tributi e al bilancio Maria Innamorato e i tecnici comunali; per il Comitato spontaneo erano presenti Renato Campoli, Sergio Di Manno, Carlo Carturan, Giovanni Maddaloni, Luca Zeoli e Massimo Barbierato.

«Questa amministrazione ha espresso la volontà di avviare un processo di riduzione a tutta la platea dei contribuenti relativamente all’aliquota IMU sui terreni agricoli – hanno dichiarato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessora ai tributi e al bilancio Maria Innamorato –. L’istanza presentata dal Comitato spontaneo è per noi estremamente importante, tanto che abbiamo messo al lavoro sulla questione una squadra di tecnici comunali, ivi compreso il nuovo dirigente del Settore 2 Economico Finanziario, per cercare di capire come individuare i tagli delle spese per la riduzione dell’aliquota IMU sui terreni agricoli a tutti i contribuenti. La nostra disponibilità nel fare questa verifica è totale».

Il prossimo incontro è stato fissato per il 15 marzo alle ore 10.

COMUNICATO STAMPA