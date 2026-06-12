IMU 2026: prenota il tuo turno in provincia di Frosinone in 51 uffici postali con l’app “P” o su poste.it

Il servizio consente di ottenere un ticket elettronico con il numero di prenotazione da presentare a sportello e due opzioni: recarsi la stessa giornata in ufficio postale o prendere appuntamento per un’altra data.

Poste Italiane mette a disposizione anche la comoda alternativa digitale con la possibilità di effettuare i pagamenti online sul sito poste.it

In vista della scadenza dell’acconto IMU 202, prevista per martedì 16 giugno, oltre alla possibilità di pagare online direttamente dal sito www.poste.it, per i cittadini di Latina e provincia che scelgono di effettuare il versamento in un ufficio postale Poste Italiane mette a disposizione anche un sistema di prenotazione del turno a sportello da remoto.

Le procedure per fissare l’appuntamento sono molto semplici e possono essere effettuate da tablet e smartphone attraverso la nuova app “P” o direttamente dal sito www.poste.it, tramite l’opzione “Cerca l’ufficio postale e prenota”.

Il sistema di prenotazione del turno da remoto è disponibile in 51 uffici postali di Frosinone e provincia e permette ai cittadini intestatari di immobili soggetti al tributo di individuare l’ufficio postale più vicino, scegliere il giorno e l’orario preferito e ottenere un ticket elettronico con il numero di prenotazione da presentare a sportello.

Il servizio prevede due opzioni. Cliccando su “Prenota” è possibile visualizzare in tempo reale il numero di clienti in attesa e recarsi immediatamente in ufficio (“Prendi il numero ora”) oppure programmare la visita in un momento o giorno successivi.

Poste Italiane ricorda inoltre che molti uffici postali della provincia di Frosinone sono aperti con orario continuato dalle 8.20 alle 19.05 dal lunedì al venerdì e il sabato fino alle 12.35. Tra quelli in cui è possibile prenotare il servizio di prenotazione da remoto sono Alatri (circonvallazione Portadini), Anagni (via della Peschiera), Cassino (piazza Alcide De Gasperi), Frosinone Centro (piazza della Libertà), Pontecorvo (via Porta Leone) e Sora (via Cantelmi).

Nel dettaglio, ad offrire il servizio di prenotazione da remoto sono attualmente i seguenti uffici postali:

Alatri, Alvito, Amaseno, Anagni, Aquino, Arce, Arpino, Atina Inferiore, Boville Ernica, Broccostella, Carnello, Cassino, Cassino 1, Cassino 2, Castelmassimo, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Ferentino, Ferentino Stazione, Fiuggi Città, Fiuggi Fonte, Fontana Liri, Frosinone 1, Frosinone 2, Frosinone 3, Frosinone 4, Frosinone 5, Isola del Liri, Madonna del Piano, Monte San Giovanni Campano, Osteria della Fontana, Paliano, Pastine di Pontecorvo, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, Pontecorvo, Ripi, San Giorgio a Liri, Sant’Angelo in Villa, Sant’Elia Fiumerapido, Selva, Sora, Sora 1, Strangolagalli, Supino, Tecchiena, Torrice e Veroli.