Improvviso malore in casa: Filippo, 15 anni, muore fra le braccia dei genitori

Tragedia nella Marca trevigiana: un ragazzino si è spento nella notte in casa a causa di un improvviso malore. Aveva solo 15 anni: il dramma a Signoressa di Trevignano. Ancora da verificare i contorni dell’episodio. Il giovanissimo – Filippo Monego – era in casa con i genitori papà Luigino e mamma Moira e si è sentito male accasciandosi.Immediata la chiamata del Suem verso le 21: i sanitari sono accorsi sul posto per cercare di rianimare il ragazzo per circa un’ora. Purtroppo non c’è stato nulla da fare; pare il ragazzino sia stato stroncato da un attacco d’asma.Filippo avrebbe compiuto 16 anni l’11 novembre prossimo.

Foto e fonte leggo.it