“Imprese del futuro”, nuovi corsi intensivi gratuiti con Sole 24 ORE Business School

Dal 9 settembre 4 nuovi percorsi di business training per rafforzare la competitività e la visione d’impresa

“Imprese del futuro”, è questo il claim del nuovo percorso formativo promosso ed organizzato da Informare, Azienda Speciale della Camera di Commercio Frosinone Latina. I nuovi corsi di business training sui temi dell’internazionalizzazione di impresa sono rivolti a imprenditori, export manager e referenti degli uffici commerciali e marketing impiegati nelle aziende iscritte alla Camera di Commercio.

Le attività formative sono organizzate con Sole 24 ORE Business School e offrono ai partecipanti conoscenze e strumenti concreti, immediatamente applicabili nel mondo del lavoro e nei processi di internazionalizzazione delle imprese.

Si tratta, nello specifico, di 4 Percorsi di Business Training (di 16 ore ciascuno, modalità blended, metà in presenza e metà on line) studiati per intervenire su aree selezionate in coerenza con i principali fabbisogni del territorio e con le sfide emergenti del mercato. La partecipazione è gratuita con possibilità di accedere ad uno o più percorsi a scelta.

Obiettivi e finalità

In un contesto economico caratterizzato da trasformazioni rapide, dalla digitalizzazione e dall’evoluzione degli scenari internazionali, diventa fondamentale per le imprese sviluppare competenze aggiornate, agili e orientate all’export. Le PMI del territorio, in particolare, si trovano ad affrontare nuove sfide legate all’internazionalizzazione: accesso ai mercati esteri, gestione delle reti distributive, adattamento dell’offerta a contesti culturali differenti e valorizzazione del Made in Italy in uno scenario sempre più competitivo. Per continuare a crescere sui mercati internazionali, le imprese hanno bisogno non solo di strumenti tecnici, ma anche di una visione strategica che consenta di individuare opportunità globali, gestire la complessità e sviluppare percorsi strutturati di export. È con queste finalità e per consentire alle imprese di raggiungere tali obiettivi che nasce il nuovo percorso formativo.

I percorsi

1) BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE: per migliorare la pianificazione economico-finanziaria e il monitoraggio delle performance

2) NEGOZIAZIONE STRATEGICA: per rafforzare le capacità relazionali e la gestione efficace delle trattative

3) SALES MANAGEMENT: L’EVOLUZIONE DELLE VENDITE AI TEMPI DELL’AI: per innovare i processi di vendita e valorizzare i dati a supporto delle decisioni

4) FOOD & BEVERAGE MARKETING & DIGITAL STRATEGY: per sostenere la competitività e l’innovazione del Made in Italy nei mercati contemporanei

Al termine di ciascun corso i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste per il percorso prescelto riceveranno l’Attestato di frequenza brandizzato Sole 24 ORE Business School

Le domande di partecipazione e il programma sono consultabili sul sito dell’Azienda Speciale Informare al seguente link https://www.informare.camcom.it/mailpoet-email/f4f59a0f3840-imprese-del-futuro-nuovi-corsi-intensivi-con-sole-24-ore-business-school-a-partire-da-settembre-2026/

Per prendere parte ai corsi occorre compilare la domanda di partecipazione ed inviarla alla mail internazionalizzazione@informare.camcom.it entro e non oltre il 24 luglio 2026.