IMPRESE, BATTISTI (PD): “PRESENTATA MOZIONE PER PROROGA DELL’OBBLIGO DI POLIZZE CATASTROFALI”

“Il Governo Meloni deve concedere una proroga per l’obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte delle imprese. Il termine attuale del 31 marzo 2025 è troppo ravvicinato e rischia di mettere in difficoltà milioni di aziende, che hanno avuto a disposizione tempi troppo ristretti per adeguarsi, considerando che le modalità operative sono state definite solo a fine febbraio”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio.

“La norma – prosegue – introdotta con la Legge di Bilancio 2024 e successivamente modificata dal Milleproroghe, prevede che tutte le imprese – ad eccezione di quelle della pesca e dell’acquacoltura – debbano sottoscrivere un’assicurazione contro eventi calamitosi come terremoti, alluvioni e frane. Il mancato rispetto di questo obbligo comporta limitazioni nell’accesso a contributi e agevolazioni pubbliche, con un impatto significativo sul tessuto produttivo del Paese. Numerose associazioni di categoria, infatti, hanno chiesto una proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo, per consentire alle imprese di stipulare polizze efficaci a condizioni eque, basate su un principio di mutualità del rischio. Il ritardo nella definizione del quadro normativo ha reso impossibile per molte aziende valutare con consapevolezza le offerte disponibili sul mercato. Per questo – conclude Battisti – ho presentato una mozione per impegnare il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la Giunta ad attivarsi presso il Governo e la Conferenza Stato-Regioni affinché venga concessa una proroga. Le imprese devono essere messe nelle condizioni di rispettare l’obbligo senza subire ulteriori penalizzazioni”.