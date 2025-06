ImpresArte: termina con successo il ciclo di visite guidate delle scuole presso l’ESEF-CPT

Dal 3 al 6 giugno la sede dell‘ESEF-CPT è stata pacificamente invasa da gruppi numerosi di giovani alunni delle scuole del territorio ciociaro nell’ambito dei progetti collegati al Protocollo d’Intesa stipulato con ImpresArte. Gli istituti coinvolti nella terza edizione del Premio Teatrale “Bruno Sardellitti”, dunque, hanno risposto con entusiasmo alla proposta inoltrata dai vertici dell’associazione culturale volsca.

I ragazzi dell’Istituto Comprensivo 2 Sora, dell’Istituto Comprensivo Veroli 2, dell’Istituto Comprensivo 1 Sora, della Scuola Beata Maria De Mattias e dell’Istituto Scolastico Santa Giovanna Antida hanno completato un tour di visite guidate con al centro delle attenzioni i temi dell’edilizia e della sicurezza sul lavoro.

Simulatori di ultima generazione, strumenti specifici di misurazione, droni, rendering di architettura, trattori per il movimento terra, attrezzature certificate utilizzate nei cantieri. Un mix che ha regalato forti emozioni agli alunni presenti. I ragazzi, accompagnati dai docenti, hanno mostrato massima attenzione e tanta curiosità, ponendo spesso domande o curiosità agli addetti specializzati dell’ESEF-CPT. Il Presidente dell’Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia Alfredo La Posta ed il vice presidente Alessio Faustini hanno esternato tutta la loro soddisfazione per l’iniziativa portata a termine con successo da ogni singola componente impegnata. Concetto condiviso a pieno anche dal Presidente di ImpresArte Giuseppe Ruggieri e dal direttore artistico dell’associazione Gianni Iacobelli.

Comunicato Stampa ImpresArte