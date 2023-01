Imprenditore italiano di 52 anni ucciso in Brasile a colpi di pistola dopo una lite

Un imprenditore italiano di 52 anni, originario di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, è stato ucciso a colpi di pistola in Brasile. Si chiamava Fabio Campagnola e si occupava di ristorazione.Secondo la ricostruzione dei media brasiliani gli spari sono partiti durante una lite davanti ad una gelateria a Praia do Frances, nella cittadina dello stato dell’Alagoas. Le immagini di quanto successo sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza e sono al vaglio degli inquirenti.Campagnola, la cui famiglia d’origine vive ancora in Piemonte, si era trasferito a Marechal Deodoro dove era proprietario di una gelateria da circa 10 anni, oltre che di un bar a Maceiò. (Leggo) – foto web

