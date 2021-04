Importuna i fedeli antistante il piazzale dell’Abbazia di Casamari che si recavano a Messa

Nel pomeriggio di ieri in Veroli, i Carabinieri della locale Stazione durante un servizio perlustrativo controllavano nel piazzale antistante l’Abbazia di Casamari, un 61enne cittadino rumeno residente a Sora, già censito per reati contro il patrimonio. Il predetto notato aggirarsi nella zona con fare sospetto, importunando i fedeli giunti per la santa messa domenicale, ricorrendone i presupposti di legge, veniva proposto per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno in quel Comune per anni tre.

