Importanti adesioni in Veneto, cresce sempre di più il partito Più Italia

Grazie alla determinazione e alla stima per il suo Presidente Fabrizio Pignalberi il partito Più Italia prosegue la sua inarrestabile espansione.

È di pochi giorni fa, il successo conseguito di Enrico Branco, coordinatore provinciale di Treviso.

L’impegno e l’esperienza di Branco, unitamente alla determinazione del Presidente Pignalberi hanno giocato un ruolo decisivo per l’ngresso in Più Italia di Roberto Quintavalle. Con il ruolo di coordinatore della Città metropolitana Venezia Mestre e di Responsabile al Turismo Regione Veneto delega in esecutivo nazionale, Roberto Quintavalle diventa una costola importante del partito nell’area veneta.

Da tempo corteggiato dagli altri leader del centrodestra, ha scelto con entusiasmo di unirsi a Piú Italia.

Il motivo che ha spinto Quintavalle a privilegiare il partito capitanato da Pignalberi è ravvisabile nella volontà di dare un segnale forte e chiaro che la nostra Nazione ha bisogno di una classe politica nuova e preparata.

Quest’ultimo ha visto nella politica di Pignalberi, coerenza, trasparenza e dedizione verso la Patria e ha voluto quindi essere parte attiva di questo progetto di rinnovamento.