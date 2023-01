Importante riconoscimento per il Presidente dell’AIAC provincia di Frosinone, Luigi De Vita

A.I.A.C. Associazione Italiana Amministratori di Condominio.

Si è tenuta sabato 28 gennaio a Brescia la riunione dei presidenti provinciali dell’associazione alla quale ha partecipato anche il presidente provinciale A.I.A.C. di Frosinone Luigi De Vita, che ormai da anni è impegnato in prima persona nella nostra provincia per dare lustro ad un’associazione che su tutto il territorio nazionale si sta contraddistinguendo per i numerevoli servizi offerti agli amministratori di condominio associati nonché alle risoluzioni delle problematiche che ogni giorno colpiscono amministratori e condominii. L’anno 2023 sarà un anno importante per la provincia di Frosinone, il presidente De Vita al ritorno dalla trasferta bresciana ha dichiarato che ci saranno novità per quanto riguarda gli amministratori A.I.A.C. al fine di portare vantaggi ai condomini gestiti. Nell’occasione il presidente provinciale De Vita ha ricevuto un riconoscimento (e non è il primo) dalla sede nazionale.