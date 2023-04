Importante incontro in Provincia con i candidati della lista “Naturalmente Insieme per Filettino”

Filettino, De Meis: “ L’accessibilità della SP63 Simbruina è importante per la vitalità del territorio”.

Un incontro importante quello che si svolto mercoledì scorso presso la sede dell’Amministrazione provinciale di Frosinone tra alcuni candidati della lista “Naturalmente Insieme per Filettino” guidati dall’ex Sindaco Paolo De Meis ed il Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano, per affrontare l’importante tema legato alla viabilità della SP 63 Simbruna che collega Filettino a Capistrello, ed è considerata una strada interregionale che unisce il Lazio con L’Abruzzo. “Sono ormai 2 anni che c’è un finanziamento della Regione Abruzzo pari a € 4 milioni per la sistemazione della strada provinciale n. 63 Simbruina -sottolinea De Meis– questa strada rappresenta un’importante arteria per Filettino, è una strada provinciale della provincia dell’Aquila, lunga circa 29 chilometri, che collega Capistrello alla località turistica di Campo Staffi, nel comune di Filettino. La prosecuzione dell’arteria in territorio laziale è classificata come strada provinciale 30 Filettino-Capistrello di competenza della Regione Lazio e gestita dall’ASTRAL”. Nel corso degli anni, a causa della struttura geomorfologica instabile del territorio attraversato, la strada è stata più volte soggetta a chiusure prolungate, in particolare nei periodi invernali il tratto che congiunge l’altopiano della Renga, nel comune di Capistrello, con la località turistica di Campo Staffi. Le chiusure si sono rese necessarie per via del dissesto idrogeologico che causa frane e caduta di massi dai sovrastanti costoni rocciosi. “Nella mia passata legislatura in qualità di Sindaco di Filettino –continua De Meis- sono stati costanti gli interventi di sollecitazione verso la provincia dell’Aquila e la Regione Abruzzo, che in più fasi hanno permesso di attuare importanti interventi di messa in sicurezza e stabilizzazione. Purtroppo non c’è stato il medesimo interessamento negli anni successivi. Con l’incontro avvenuto in Provincia, e mi preme ringraziare il Presidente Di Stefano, abbiamo avuto modo di affrontare questa problematica, ed anche se la strada è sul territorio abruzzese, il Presidente Di Stefano ha dato la massima disponibilità e collaborazione affinchè questo importante sbocco sia accessibile. Disponibilità esternata anche durante il contatto telefonico avvenuto con il consigliere provinciale dell’Aquila , delegato alla viabilità e nel particolare alla strada interregionale, Gianluca Alfonsi , che condivide il nostro obiettivo di avviare in tempi brevi i lavori legati al finanziamento dei 4 milioni di euro per usufruire in sicurezza della strada. L’impegno si concretizza anche con sopralluogo congiunto tra i rappresentanti delle due provincie proprio sulla strada Simbruina, per siglare un accordo di programma. Per un paese di montagna come Filettino, tra l’altro il più alto del Lazio –conclude Paolo De Meis- l’accessibilità della SP63 Simbruina è vitale, ed è uno degli obiettivi prioritari del programma della lista “Naturalmente Insieme per Filettino” e lo concretizzeremo con il supporto della comunità filettinese”.

COMUNICATO STAMPA