Importante incontro ad Atina, Ciacciarelli: “Fondamentale riscoprire e valorizzare l’identità del nostro territorio”

“ Oggi 4 dicembre 2023 alle ore 18:00 presso il Palazzo Ducale della città di Atina terremo un importante incontro che vedrà la partecipazione anche del Sindaco Piero Volante, del Consigliere Regionale Andrea Amata e degli On. Nicola Ottaviani e Mario Abbruzzese.

Si presenta come una valida occasione per discutere della storia, della cultura e quindi della tradizione del nostro territorio, affinché non se ne perda la relativa identità.

Ritengo infatti che sia fondamentale nel amministrare il proprio territorio promuovere le azioni e le iniziative propedeutiche alla conservazione ed alla valorizzazione delle tradizioni della propria città, in particolar modo quando questa di presenti particolarmente ricca di storia, come nel caso specifico della Città di Saturno.

L’incontro si presenterà anche come un occasione di dialogo e di confronto sulle principali azioni che stiamo intraprendendo nel governo del Lazio come Assessorato all’Urbanistica, tenendo conto delle caratteristiche e consequenziali esigenze della nostra realtà provinciale.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA