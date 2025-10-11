“Import Export e Management del Made in Italy”, consegnati 30 attestati

admin
Import Export e Management del Made in Italy
Share on Tumblr

La Camera di Commercio al fianco delle imprese per costruire il futuro dell’internazionalizzazione

Concluso il corso promosso dalla Camera di Commercio Frosinone Latina e organizzato dall’Azienda Speciale Informare in collaborazione con Il Sole 24 Ore Formazione

Si è concluso ieri, presso la sede della Camera di Commercio Frosinone Latina, il corso “Import Export e Management del Made in Italy 2025”, il nuovo percorso di formazione intensiva sull’internazionalizzazione d’impresa promosso e organizzato dall’Azienda Speciale Informare in collaborazione con Il Sole 24 Ore Formazione.

Durante l’incontro finale si è tenuta la presentazione dei project work, i progetti sviluppati dai partecipanti all’interno delle imprese, poi la cerimonia di consegna dei 30 attestati di partecipazione.

Il corso, rivolto a laureati e diplomati con esperienza nel settore export o commerciale, ha fornito conoscenze e strumenti concreti, immediatamente applicabili nei processi di internazionalizzazione delle aziende. Un percorso formativo che ha unito teoria e pratica, offrendo ai partecipanti una panoramica completa degli strumenti concettuali e operativi per affrontare con competenza i mercati esteri: dall’analisi delle opportunità e criticità dell’internazionalizzazione, alla scelta dei mercati target, fino alla gestione degli aspetti legali, fiscali e doganali legati al commercio internazionale.

Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, nel congratularsi con i partecipanti per l’obiettivo raggiunto, ha dichiarato: “L’internazionalizzazione è una delle leve più importanti per la crescita delle nostre imprese e per la valorizzazione del Made in Italy nel mondo. Questo percorso formativo nasce proprio con l’obiettivo di creare competenze specialistiche, capaci di accompagnare le aziende locali verso nuovi mercati e nuove opportunità. Come Ente camerale, continuiamo a investire nella formazione di qualità perché rappresenta la chiave per rendere più competitivi i nostri territori e il nostro tessuto produttivo”.

Luigi Niccolini, presidente dell’Azienda Speciale Informare, ha aggiunto: “Informare è da sempre in prima linea nella costruzione di percorsi formativi che rispondano ai reali bisogni delle imprese. L’internazionalizzazione richiede oggi figure professionali aggiornate, competenti e capaci di interpretare i cambiamenti dei mercati globali. Con questo corso abbiamo voluto offrire un’esperienza formativa concreta e orientata al mondo del lavoro, in sinergia con un partner di eccellenza come Il Sole 24 Ore Formazione”.

Carla Picozza, consigliere con delega all’internazionalizzazione dell’Azienda Speciale Informare, ha sottolineato: “Il successo di questa edizione dimostra che esiste una forte richiesta di formazione qualificata in tema di import – export management. I project work presentati oggi testimoniano l’impegno e la creatività dei partecipanti, ma anche la volontà delle imprese di aprirsi a nuovi orizzonti. L’obiettivo è costruire una rete di competenze che continui a crescere nel tempo”.

La Commercio Frosinone Latina conferma l’importanza di fare sistema per diffondere cultura d’impresa e competenze di alto livello. Formare nuovi professionisti dell’export significa investire sul futuro del Made in Italy e sull’immagine di eccellenza che il nostro Paese rappresenta nel mondo.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *