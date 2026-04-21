Impianto sportivo di Piazza Martiri Vallerotonda. Precisazione del Comune di Frosinone

In merito alla situazione relativa all’impianto sportivo sito in Piazza Martiri Vallerotonda (zona Mola Vecchia), l’amministrazione comunale di Frosinone ritiene doveroso fornire una puntuale e trasparente ricostruzione dei fatti, al fine di chiarire ruoli, competenze e responsabilità nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto tra Regione Lazio, Comune di Frosinone e Sport e Salute S.p.A.

L’accordo, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 951 del 16 dicembre 2021, stabilisce in maniera inequivocabile gli impegni delle parti coinvolte. In particolare, è previsto che la Regione Lazio finanzi l’intervento di riqualificazione; Sport e Salute S.p.A., in qualità di proprietaria dell’immobile e stazione appaltante, provveda alla progettazione, all’esecuzione dei lavori e alla copertura delle eventuali ulteriori risorse necessarie; il Comune di Frosinone subentri esclusivamente nella fase successiva, ovvero nella gestione dell’impianto, a seguito della completa riqualificazione dello stesso.

Alla luce di tali previsioni, risulta evidente che il Comune di Frosinone non è in alcun modo inadempiente, non essendo titolare di obblighi operativi nella fase attuale del procedimento.

Al contrario, si rileva che i ritardi accumulati sono riconducibili a Sport e Salute S.p.A., che ad oggi non ha ancora adempiuto agli obblighi convenzionali relativi alla progettazione definitiva e alla realizzazione dell’intervento, passaggi indispensabili per giungere alla riqualificazione dell’impianto.

Nonostante ciò, l’Amministrazione comunale ha dimostrato senso di responsabilità e spirito di collaborazione istituzionale, attivandosi concretamente per favorire l’avanzamento del progetto. In particolare, nel 2025 è stata promossa una rielaborazione aggiornata dello studio di fattibilità, necessaria per adeguare l’intervento alle mutate condizioni della struttura e all’incremento dei costi, ridefinendo un quadro economico complessivo pari a circa 1,5 milioni di euro.

Si tratta di un intervento strategico per la città, finalizzato non solo al recupero di un impianto sportivo, ma anche alla rigenerazione urbana, alla promozione dell’inclusione sociale e al miglioramento della qualità della vita, in particolare per i giovani e per le fasce più fragili della popolazione.

Per queste ragioni, l’Amministrazione ribadisce con fermezza la propria correttezza amministrativa e il pieno rispetto degli impegni assunti, auspicando un’immediata e completa attivazione da parte dei soggetti competenti, affinché vengano finalmente adempiuti tutti gli obblighi previsti dall’accordo e si possa procedere senza ulteriori ritardi alla realizzazione dell’opera.

L’Amministrazione comunale conferma la propria piena disponibilità a fare la propria parte, nel rispetto degli impegni assunti e nell’interesse della città. Allo stesso tempo, auspichiamo e restiamo fiduciosi che anche Sport e Salute onori integralmente gli obblighi contrattuali previsti, così da consentire il pieno e tempestivo completamento dell’intervento.