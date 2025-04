Impiantistica Sportiva: un seminario per lo sport inclusivo e funzionale

Si è svolto ieri pomeriggio, presso l’Aula Consiliare del Palazzo Comunale di Frosinone, il seminario “Impiantistica Sportiva: Le strutture sportive territoriali come luoghi di sport inclusivi e funzionali”. L’incontro, organizzato dalla Regione Lazio, CONI e dal Comune di Frosinone ha visto la partecipazione di numerosi esperti, amministratori locali e operatori del settore, con l’obiettivo di riflettere sulle prospettive future e sulle necessità di rinnovamento delle strutture sportive del territorio.

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e dirigente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini, ha partecipato all’evento portando i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano e del Presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi. Nel suo intervento, Quadrini, a sottolineato l’importanza di investire nelle infrastrutture sportive, non solo come luoghi dove si pratica sport, ma come spazi in grado di favorire l’inclusione sociale, la crescita personale e il benessere collettivo.

“È essenziale che le nostre strutture siano moderne, accessibili e inclusive, in modo che ogni cittadino, indipendentemente dalla sua condizione sociale o fisica, possa usufruire di spazi adeguati per praticare sport”.

Ha poi proseguito ribadendo che la Provincia di Frosinone è impegnata a migliorare costantemente la qualità delle proprie strutture, in linea con le necessità delle comunità locali e le politiche di sviluppo sostenibile promosse dalla Regione Lazio. “Un territorio che cresce è un territorio che investe anche nello sport, nei giovani, e nella qualità della vita. Questo seminario è un passo importante verso una progettazione consapevole e mirata”.

Quadrini ha poi ringraziato il Presidente del CONI, Riccardo Viola , per il suo intervento e per il continuo supporto alle iniziative sportive in tutta la regione. “Il CONI è un partner fondamentale per lo sviluppo delle politiche sportive e per il coinvolgimento di tutti, dai giovani agli adulti, nelle attività sportive. Il loro impegno ci permette di fare un passo in avanti verso un futuro in cui lo sport sia veramente alla portata di tutti”, ha così concluso, Gianluca Quadrini.