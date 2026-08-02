Immigrazione, Azione all’attacco: “Meloni torni a guidare, non a rincorrere Vannacci”

Di Augusto D’AMBROGIO.

Nuovo affondo di Azione nei confronti del governo e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A intervenire è Osvaldo Napoli, componente della direzione nazionale del partito, che critica duramente la strategia dell’esecutivo sul tema dell’immigrazione e il rapporto politico con Roberto Vannacci.

Secondo Napoli, la premier starebbe concentrando la propria azione politica nel tentativo di rincorrere le posizioni dell’eurodeputato, con il rischio di indebolire la leadership del centrodestra. “Se la minaccia elettorale di Roberto Vannacci diventa la priorità, Giorgia Meloni rischia di deragliare prima delle prossime elezioni”, afferma.

L’esponente di Azione punta il dito anche contro le recenti scelte del governo in materia di immigrazione, criticando la sospensione del Trattato di Schengen e sostenendo che la Spagna avrebbe ottenuto risultati più efficaci con il rimpatrio di migliaia di migranti. Nel mirino anche il progetto dei centri per migranti in Albania, definito un investimento costoso a fronte di risultati giudicati limitati.

Napoli invita quindi la presidente del Consiglio a “riprendere lo scettro della premiership”, cercando in Europa le risposte che, a suo giudizio, il governo non è riuscito a trovare sul piano nazionale.