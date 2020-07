Immigrati, nuovi arrivi a Sora e Fiuggi. Daniele Maura: “E’ giunta l’ora di dire basta”

“Apprendiamo che in queste ore, nella nostra Provincia, sono in arrivo un centinaio immigrati appena sbarcati in Sicilia, pronti per essere ospitati in strutture tra Fiuggi e Sora. E’ giunta l’ora di dire basta all’arrivo di profughi nella nostra provincia”. Chiaro e netto il messaggio del presidente del consiglio Provinciale e capogruppo di Fratelli d’Italia Daniele Maura. L’emergenza profughi, vista la gestione del governo e della regione investirà sempre più pesantemente anche la provincia di Frosinone e potrebbe diventare un problema di grave attualità. “La nostra provincia ha già dimostrato di essere una provincia ospitale e solidale accogliendo e integrando, in questi ultimi ultimi anni, decine di migliaia di immigrati. Immigrati ai quali spesso sono stati riconosciuti diritti e benefici di cui non hanno mai goduto nemmeno gli Italiani. La nostra Provincia ha accolto più volte ondate di immigrati scesi dai barconi, ma ora non possiamo più permertecelo. L’esodo di centinaia di migliaia di migranti non può essere di certo risolto aprendo le frontiere italiane e accogliendo tutti indistintamente, senza regole e senza controlli! Questo problema sta toccando sempre più anche la nostra amata Ciociaria e occorre prendere una posizione netta prima che si creino problemi seri. La gente è stanca, esasperata, senza lavoro, i sindaci vengono lasciati soli e magari costretti ad accogliere senza neanche un preavviso centinaia di profughi senza strutture adeguate né personale. Vengono “spediti” immigrati senza nemmeno utilizzare il criterio della proporzionalità rispetto alla popolazione locale. Non si trovano i soldi per pagare la cassa integrazione mentre si trovano 42 euro al giorno per ogni immigrato ospitato!”. Si parla tanto di rilancio turistico della Ciociaria e poi si continua a far arrivare in una città termale come Fiuggi centinaia di immigrati. In un periodo di crisi post covid come quello attuale, i fondi andrebbero usati per la nostra gente e per creare occasioni di lavoro non certo per arricchire il business dell’immigrazione.

Daniele Maura

