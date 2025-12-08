Immacolata, momenti di tensione al passaggio della Papamobile: intervengono i gendarmi

In 30mila a piazza di Spagna per l’omaggio all’Immacolata
Trentamila romani e pellegrini hanno preso parte al tradizionale omaggio del Papa all’Immacolata in piazza di Spagna. La stima è riportata dai media vaticani. Il Pontefice – in mozzetta rossa – è arrivato in piazza di Spagna in auto scoperta dopo una breve sosta davanti alla Chiesa della Santissima Trinità, dove ha ricevuto l’omaggio dell’Associazione dei Commercianti Via Condotti.
Gendarmi bloccano tentativo di alzare striscioni davanti al Papa
Momenti di tensione in via Due Macelli mentre il Papa lasciava piazza di Spagna. La sicurezza ha immediatamente fermato il tentativo di alcune persone che si erano avvicinate alle transenne di alzare degli striscioni in modo da renderli visibili al Pontefice. La Papamobile che fino a quel momento era in transito, si è fermata per qualche momento mentre i gendarmi procedevano ad abbassare gli striscioni. Dopo poco la Papamobile con a bordo il Pontefice ha ripreso la marcia verso il Traforo.
A tentare di attirare l’attenzione del Pontefice sono state ancora una volta le attiviste di Peta (People for the Ethical treatment of animals), che si battono contro l’uso dei tori nelle corride e più in generale contro lo sfruttamento degli animali. Un tentativo analogo ci fu anche l’anno scorso quando in piazza di Spagna si recò papa Francesco che però, invece che sull’auto scoperta, era a bordo della Fiat 500.
Il Papa saluta i malati in piazza
Strette di mano, benedizioni e una parola di conforto ciascuno. Dopo il tradizionale omaggio floreale e l’invocazione alla Vergine, il Papa saluta i malati assistiti dalll’Unitalsi e di altre organizzazioni in piazza di Spagna.
La preghiera di Leone XIV
Nella sua preghiera, il Papa richiama anche la Capitale: «La tua trasparenza illumina Roma di luce eterna; il tuo cammino profuma le sue strade più dei fiori che oggi ti offriamo. Molti pellegrini, dal mondo intero, o Immacolata, hanno percorso le vie di questa città nel corso della storia e in questo anno giubilare».
«Venga il Regno di Dio – implora Leone –: la novità che tanto sperasti. Ispira nuove intuizioni alla Chiesa che cammina in Roma e alle Chiese particolari che, in ogni contesto, raccolgono le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei nostri contemporanei, soprattutto dei poveri e di quanti soffrono».
«Intercedi per noi — continua — alle prese con cambiamenti che sembrano trovarci impreparati e impotenti.
Il Papa: umanità provata, ora si aprano le porte della pace
Si rivolge alla Madonna per «un’umanità provata, talvolta schiacciata, umile come la terra da cui Dio l’ha plasmata» e per i «tanti figli e figlie in cui non si è spenta la speranza», papa Leone compiendo l’atto di venerazione alla Vergine in piazza di Spana.
«Fiorisca la speranza giubilare a Roma e in ogni angolo della terra – invoca papa Prevost –, speranza nel mondo nuovo che Dio prepara e di cui tu, o Vergine, sei come la gemma e l’aurora. Dopo le porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l’arte della riconciliazione».
Gualtieri accoglie il Papa in piazza di Spagna
Il Papa è accolto in piazza di Spagna dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri con la fascia tricolore e dal vicario di Roma, il cardinale Baldo Reina.
Torna la Papamobile per l’omaggio del Papa dell’Immacolata
Folla in centro storico a Roma dove sta transitando papa Leone che a breve compirà il tradizionale atto di venerazione alla statua della Vergine in piazza Mignanelli.Leone sta percorrendo via dei Condotti a bordo della Papamobile scoperta mentre Francesco usava la Fiat 500. In tantissimi, cellulare alla mano, attendono dietro le transenne.
Il Papa lascia il Vaticano verso piazza di Spagna
