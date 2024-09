Illustrata Proposta di Legge di Semplificazione Urbanistica in Commissione, Ciacciarelli: “Al via l’iter per l’approvazione”

L’Assessore Ciacciarelli ha provveduto ad illustrare in Commissione Urbanistica, Presieduta dall’ On. Corrotti, la Proposta di Legge concernente “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio” adottata in Giunta Regionale lo scorso mese di agosto.

“ In collaborazione con il Presidente della Commissione Urbanistica, On. Laura Corrotti, abbiamo illustrato in Commissione la Proposta di Legge di Semplificazione Urbanistica, così da consentire il pronto e celere avvio dei lavori consiliari necessari per la definitiva approvazione del testo.

È nostra intenzione infatti restituire in tempi brevi alla Regione Lazio una legislazione urbanistica che sia al passo con i tempi, compatibile con le caratteristiche di un territorio le cui condizioni socio economiche appaiono certo notevolmente mutate rispetto quelle esistenti al momento della definizione della normativa tuttora in vigore.

La Proposta di legge di Semplificazione Urbanistica, intervento in chiave di snellimento e di incentivazione su una pluralità di testi previgenti, si pone quale giusta concretizzazione di tale spirito di riadattamento funzionale della normativa al territorio, così costituendo un valido punto di partenza per la definizione del testo unico in materia Urbanistica.

Ringrazio l’On. Laura Cartaginese, Capogruppo Lega in Consiglio Regionale ed il Presidente della Commissione Urbanistica, On. Laura Corrotti e tutti i componenti della Commissione per il costante lavoro funzionale a restituire alla nostra Regione una normativa al passo con i tempi.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA