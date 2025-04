ILARIA SULA, REGIMENTI: «ENNESIMO FEMMINICIDIO CI RICORDA CHE CONTRO VIOLENZA C’È ANCORA TANTA STRADA DA FARE»

«La notizia del tragico femminicidio di Ilaria Sula ci sconvolge ancor di più perché la brutale violenza dell’omicida ha spezzato i sogni di una giovane studentessa universitaria che aveva scelto Roma per coltivare i suoi sogni e arrivare alla laurea. Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità dell’Università Sapienza in questo momento di estremo dolore: l’ennesimo episodio di violenza ci ricorda che la strada da fare è ancora lunga: dobbiamo moltiplicare gli sforzi per proteggere le donne in pericolo e promuovere la cultura del rispetto e l’educazione affettiva. In particolare, l’università sia il motore di questo cambiamento culturale che non può più aspettare».Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università.

