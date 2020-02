Ilaria Fontana (M5S): “Piano regionale di bonifica dei siti inquinati: a che punto siamo?”

Il piano di bonifica dovrebbe essere aggiornato periodicamente così come il piano di gestione dei rifiuti di cui è parte integrante. Il piano bonifiche del Lazio è datato 2012 e andrebbe aggiornato per tenere conto e censire i siti inquinati da bonificare: si parla di ex discariche, discariche abusive o aree oggetto di sversamento di materiali pericolosi che attendono una soluzione da anni. Il piano è importante anche per stabilire le priorità di intervento: ad esempio sulla discarica di Nocione a Cassino sono state stanziate delle risorse da parte della Regione Lazio, ma senza il corretto iter e una pianificazione di bonifica quei fondi non possono essere sfruttati.

Per questo motivo ho chiesto ai colleghi portavoce in consiglio regionale del Lazio di attivarsi, ascoltando in audizione i vertici delle direzioni regionali competenti al fine di capire per quale motivo, mentre il piano rifiuti va avanti, il piano bonifiche sia fermo e atteso da quasi due anni.

Comunicato stampa a firma di Ilaria Fontana Portavoce alla camera dei deputati , Vicepresidente del gruppo parlamentare Camera M5S