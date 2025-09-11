IL WRESTLING ARRIVA AD ALATRI: SUL RING IL LOTTATORE FRUSINATE NIC FEDELI

Alatri (FR), [04/09/25] – La grande azione del wrestling torna protagonista in Ciociaria con un appuntamento imperdibile. Domenica 28 settembre, al Palasport Tecchiena di Alatri, andrà in scena “Masters of Catch – IWA”, lo show dal vivo che unisce sport, spettacolo e intrattenimento per tutta la famiglia.

A infiammare il pubblico ci sarà anche Nic Fedeli, lottatore frusinate che ha conquistato i ring in tutta Italia e che ora torna a combattere davanti alla sua gente. La sua presenza renderà l’evento ancora più sentito, trasformando la serata in una vera festa del territorio.

> «Salire sul ring davanti al pubblico di casa è un’emozione speciale – spiega Nic Fedeli – Porterò l’orgoglio frusinate con me in ogni mossa, pronto a dare il massimo».

Lo spettacolo, firmato Italian Wrestling Association, offrirà incontri spettacolari tra eroi e cattivi, mosse mozzafiato e un’atmosfera capace di coinvolgere non solo gli appassionati di wrestling, ma anche famiglie, bambini e curiosi in cerca di un pomeriggio diverso dal solito.

🎟 Biglietti disponibili al 334 874 6722 con sconti prevendita e pacchetti speciali Family Pack (2 adulti + 2 bambini).

📍 Informazioni evento

Evento: Masters of Catch – IWA

Data: Domenica 28 settembre 2025

Orario: ore 16:30

Luogo: Palasport Tecchiena, Alatri (FR)

Info biglietti: 334 874 6722

Un appuntamento che unisce adrenalina, spettacolo e orgoglio locale: il wrestling dal vivo ad Alatri con il campione frusinate Nic Fedeli.