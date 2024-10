Il vino del Lazio protagonista alla Festa del Cinema di Roma

Al via un ciclo esclusivo di assaggi con Arsial e i consorzi vitivinicoli della regione

Il vino del Lazio è protagonista alla Festa del Cinema di Roma, con un ruolo di primo piano. Arsial e Regione Lazio lanciano un ciclo esclusivo di assaggi, realizzato in collaborazione con i consorzi del vino, per celebrare il meglio della produzione enologica regionale.

Da oggi, 17 ottobre, e fino al 26 ottobre, cinefili e wine lover potranno immergersi in un percorso di assaggi che esalta i sapori e le tradizioni del Lazio. Le sessioni di assaggio, in programma nel lounge di Arsial al Villaggio del Cinema, saranno accompagnate da esperti del settore e produttori locali, con l’intento di promuovere il patrimonio enologico laziale, offrendo al pubblico un’esperienza che unisce i sapori locali alla magia del grande schermo.

«La promozione è un vettore fondamentale per far conoscere e apprezzare le nostre etichette, accrescendone quindi il prestigio e la competitività sui mercati, interni e internazionali. Per questo la Festa del Cinema di Roma rappresenta una vetrina straordinaria, dove legare la cultura del vino con l’arte cinematografica. Due modi per raccontare e valorizzare l’intero territorio regionale e le sue eccellenze. È una strategia su cui l’amministrazione Rocca punta, che sta già dando i suoi frutti attraverso i prestigiosi riconoscimenti che stanno ricevendo le cantine e le aziende vitivinicole laziali», ha spiegato l’assessore all’Agricoltura e al Bilancio, Giancarlo Righini.

«Abbiamo portato il “Modello Lazio” alla Festa del Cinema, con l’obiettivo di promuovere i nostri territori del vino, capaci di coniugare le radici profonde della tradizione, con una visione innovativa. In un contesto internazionale di grande prestigio, abbiamo l’opportunità di far conoscere il nostro patrimonio vitivinicolo, che diventa protagonista dell’evento assieme al cinema, regalando al pubblico un’esperienza che esalta i sapori autentici del Lazio», ha commentato il commissario straordinario di Arsial, Massimiliano Raffa.

«Il Cesanese del Piglio DOCG rappresenta un’eccellenza laziale ed è l’artefice di panorami di straordinaria bellezza nel territorio frusinate. Da questi luoghi, il cinema ha tratto e continuerà a trarre scene e immagini che lasciano il segno. Partecipiamo con entusiasmo a questo evento, certi che il nostro vino saprà brillare, al pari delle stelle del cinema», ha aggiunto Pina Terenzi del Consorzio Cesanese del Piglio DOCG.

«Il Cori DOP, un esempio di eccellenza enologica italiana e laziale, trova nel Roma Film Fest uno scenario davvero unico per presentarsi e lasciarsi provare. Sono certo che il nostro vino sarà all’altezza di questa meravigliosa esperienza», ha sottolineato l’importanza di questa partecipazione Nazareno Milita del Consorzio Cori DOP.

«Il Consorzio Vini Atina DOC è orgoglioso di partecipare a questa iniziativa e avere l’opportunità di mettersi in vetrina insieme alle eccellenze del Cinema italiano», ha aggiunto Enrico Rossi del Consorzio Vini Atina Doc.

«Roma, cinema, vino. Un blend straordinario che non poteva non vederci presenti in questa prestigiosa occasione e che conferma, una volta di più, la volontà del Consorzio di fare dei propri vini un prodotto in grado di unire storia, cultura e socialità», ha poi dichiarato il presidente del Consorzio Vini Roma DOC, Rossella Macchia.

«Per noi è davvero motivo di orgoglio partecipare a questa iniziativa soprattutto in questo anno in cui si celebra il centenario della nascita di Marcello Mastroianni. Il nostro vino è legato a questo territorio indissolubilmente almeno quanto lo sono i volti più noti del cinema sullo scenario internazionale», sottolineano dal Consorzio Denominazioni Vini Frascati.

Questo ciclo di assaggi rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del cinema e del buon vino, che potranno vivere un’esperienza autentica e coinvolgente. Gli appuntamenti saranno aperti al pubblico e promossi sui canali social di Arsial e dei Consorzi interessati, per permettere a tutti di condividere questa esperienza unica.

