Il Vicepresidente di Anci Lazio, Quadrini, richiede al Presidente del Cal, Piacentini, un tavolo tecnico sul dimensionamento scolastico per tutelare l’istruzione nelle piccole comunità”

Il Vicepresidente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini, ha inviato una lettera formale al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, la dott.ssa Luisa Piacentini, sollecitando l’istituzione di un tavolo tecnico con tutti gli attori locali per affrontare il cruciale tema del dimensionamento scolastico.

L’iniziativa di Anci Lazio mira a coinvolgere al tavolo l’Assessorato Regionale competente, la Città Metropolitana di Roma Capitale, le Provincie e i Comuni, con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso di partecipazione alle scelte che riguardano le istituzioni scolastiche, soprattutto nelle piccole comunità.

“È fondamentale che il tema del dimensionamento scolastico sia affrontato con la massima attenzione e serietà. La tutela e la salvaguardia dell’istruzione nel nostro territorio devono essere una priorità assoluta”, ha dichiarato il Vicepresidente di Anci Lazio, Quadrini. “Nei piccoli comuni, spesso si verifica la mancata formazione delle aule a causa del numero insufficiente di iscritti. Questo problema deve essere al centro delle discussioni del tavolo tecnico, affinché si possano trovare soluzioni concrete e sostenibili”.

La richiesta di Anci Lazio evidenzia, inoltre, l’importanza di un monitoraggio costante sugli edifici scolastici e sottolinea la necessità di garantire a tutti gli studenti l’accesso a strutture adeguate e sicure. In conclusione, Quadrini, ha inoltre ringraziato il Presidente del Cal, la dott.ssa Piacentini, per la disponibilità, l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso questa iniziativa, auspicando una rapida convocazione del tavolo tecnico per iniziare al più presto i lavori – “Ringrazio la dott.ssa Luisa Piacentini per la sensibilità dimostrata e il Vicepresidente, Gianmarco Florenzani, per l’operatività. Sappiamo che prima della nostra richiesta era già in programma l’istituzione di un tavolo tecnico. Noi di Anci Lazio vogliamo che vengano coinvolte tutte le parti competenti per discutere concretamente delle problematiche e delle conseguenti soluzioni da adottare.”

COMUNICATO STAMPA