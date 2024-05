Il Vicepresidente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini partecipa alla firma dell’accordo di collaborazione con l’organismo della Sassonia

È con grande soddisfazione che Anci Lazio annuncia la firma dell’accordo di collaborazione tra SSG – Sächsischen Städte- und Gemeindetages – e ANCI Lazio. L’accordo, approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 15 novembre 2023, stabilisce un rapporto di collaborazione senza precedenti tra le due autorità regionali, in attuazione di un protocollo d’intesa definito precedentemente. Presenti a questo storico momento, Sua Eccellenza l’ambasciatore Hans-Dieter Lucas e il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“La firma di questo accordo rappresenta un importante passo avanti nella cooperazione internazionale e testimonia l’impegno costante di ANCI Lazio nel promuovere lo scambio di conoscenze e migliori pratiche a livello regionale e internazionale”. – sostiene il Vicepresidente di Anci Lazio Gianluca Quadrini, presente all’incontro. “La presenza dell’Ambasciatore Tedesco e del Presidente della Regione Lazio ha ulteriormente sottolineato l’importanza di questo evento e la rilevanza delle relazioni bilaterali tra la Sassonia e il Lazio. L’accordo di collaborazione aprirà nuove opportunità per lo sviluppo socio-economico delle due regioni, favorendo lo scambio di esperienze e progetti congiunti volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Anci Lazio – conclude Quadrini – si impegna a lavorare attivamente per implementare le disposizioni dell’accordo e a promuovere una collaborazione proficua e duratura con l’organismo della Sassonia. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile la firma di questo importante accordo e rinnovo il nostro impegno a lavorare per il bene comune delle nostre comunità. Un ringraziamento al Presidente Rocca per l’impegno e la disponibilità nel promuovere politiche di crescita e sviluppo della nostra regione.”

COMUNICATO STAMPA