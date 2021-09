Il Vice Presidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo in visita a Sora per sostenere la candidata Sindaco del M5S Valeria di Folco

La candidata Sindaco Valeria Di Folco, insieme a tutti i candidati Consiglieri nella lista del Movimento 5 Stelle, è lieta di annunciare per il prossimo giovedì, 09/09/2021, dalle ore 18.30 in poi, la graditissima visita a Sora del Vicepresidente al Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo.

Lo porteremo a fare un piccolo tour in camper nei due quartieri più popolosi della nostra cittadina, Pontrinio e San Giuliano, e faremo poi insieme, partendo dalla nostra sede elettorale in Via Firmio 2, una camminata a piedi tra le vie del centro che si concluderà con un momento conviviale nel cuore di Sora.

Visitando i nostri quartieri parleremo con lui dei fondi europei e del PNRR e di come utilizzarli al meglio per la nostra città e il nostro territorio.

COMUNICATO STAMPA