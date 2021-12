Il Vescovo Gerardo Antonazzo in visita straordinaria a Civita D’Antino

Celebrazione della Santa Messa e visita al museo archeologico “ANTINUM”

Nella giornata di domenica 19 dicembre, il Vescovo della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, Sua Eccellenza Gerardo Antonazzo, si è recato a Civita d’Antino per un’ulteriore visita alla comunità e all’amministrazione Comunale.

Una domenica del tutto speciale, poiché il Vescovo ha celebrato in prima persona la Santa Messa, lasciando ai fedeli importanti messaggi di spiritualità e spunti di riflessione.

Ad accoglierlo, l’intera comunità, il Sindaco Cicchinelli, il Vice Sindaco Matteo Di Fabio ed il consigliere con delega alle associazioni, sport e viabilità Daniele Amorosi.

Dopo la celebrazione della Santa Messa, presso la chiesa di Santo Stefano Protomartire, il Vescovo, ha visitato il museo Archeologico “ANTINUM”.

“Un ringraziamento anche a nome di tutti i fedeli al Vescovo Gerardo e al nostro Don Patrizio. Nonostante gli impegni pastorali prenatalizi e le molteplici difficoltà del periodo pandemico, hanno trasformato una domenica di dicembre, in un momento di intensa meditazione e raccoglimento. Avremo sicuramente il piacere e l’onore di rincontrare il Vescovo, anche per definire un’interessante collaborazione con la Curia in campo artistico” – commenta il Vice Sindaco Di Fabio.

“Rinnovo i ringraziamenti al Vescovo Gerardo Antonazzo e a Don Patrizio. Questo incontro ci ha regalato un momento di forti emozioni. La vicinanza della Curia a Civita d’Antino è importantissima, sia per la popolazione che per gli amministratori. La visita al museo ANTINUM, ha dato luogo ad un’ulteriore e gradevole opportunità d’incontro con la Curia, sulla quale, stiamo ponendo delle solide basi” – Conclude il Sindaco Cicchinelli.

Durante l’incontro, è stato rivolto un pensiero “in memoriam” anche a Don Domenico Perciballi da Boville Ernica, l’abate poeta che guidò la comunità di Civita d’Antino per molti decenni.

COMUNICATO STAMPA